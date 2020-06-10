У россиянки в Швеции забрали годовалую дочь

Как утверждается в материале, россиянка решила обследовать заболевшую девочку в РФ, после того как шведские врачи не обнаружили у страдавшего коликами ребенка ничего подозрительного. Медики из России, после проведения всех необходимых исследований, нашли у годовалой Лизы аллергию на молоко. После обследования в РФ мама и ребенок вернулись обратно в Стокгольм.

Но социальные работники сочли, что «обследование в России привело ребенка к депрессии».

Против Шишиной возбудили дело, а маленькую Лизу изъяли и поместили в приют. При этом, годовалую девочку кормят там молочными смесями, «так как не верят российским докторам», указано в сообщении.

Елена Шишина уже обратилась в российское посольство в Швеции за помощью по возвращению ребенка в родную семью.