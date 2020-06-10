    10 июня 2020, 04:15

    У россиянки в Швеции забрали годовалую дочь

    Валерия Шафирко

    У россиянки Елены Шишиной, которая вместе с годовалой дочерью Лизой проживает в Швеции, местные социальные службы отобрали ребенка и поместили ее в приют. Все из-за того, что женщина обратилась за помощью к врачам из России, пишет общественная организация родителей «Русские матери».

    Как утверждается в материале, россиянка решила обследовать заболевшую девочку в РФ, после того как шведские врачи не обнаружили у страдавшего коликами ребенка ничего подозрительного. Медики из России, после проведения всех необходимых исследований, нашли у годовалой Лизы аллергию на молоко. После обследования в РФ мама и ребенок вернулись обратно в Стокгольм.

    Но социальные работники сочли, что «обследование в России привело ребенка к депрессии».

    Против Шишиной возбудили дело, а маленькую Лизу изъяли и поместили в приют. При этом, годовалую девочку кормят там молочными смесями, «так как не верят российским докторам», указано в сообщении.

    Елена Шишина уже обратилась в российское посольство в Швеции за помощью по возвращению ребенка в родную семью.