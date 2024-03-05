Мир 05 марта 2024, 03:40 «У России огромное преимущество». В Америке раскрыли слабое место ВСУ Forbes: ВСУ не превзойти ВС России по числу сбрасываемых планирующих бомб РИА «Новости»

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Украина никогда не сможет превзойти Россию по числу сбрасываемых планирующих авиабомб, даже с помощью Запада. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Украинцы даже близко не сбрасывают достаточного количества планирующих авиабомб», — сказал он.

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Журналист отметил, что поставки западной техники не могут изменить обстановку на поле боя для украинских военных. Войска России способны расходовать большее количество боеприпасов, чем ВСУ.

«У России огромное преимущество и в воздухе, и на земле», — объяснил Экс.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия уверенно продвигается вперед во всей зоне украинского конфликта. Военные встречают только слабое сопротивление со стороны украинских войск. ВСУ оставили большинство позиций на поле боя. Также, по словам Макгрегора, Украина потеряла себя в качестве нации, потому что огромная часть ее граждан покинула родину, многие — погибли.