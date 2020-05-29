У принца Гарри и Меган Маркл проблемы с деньгами. За помощью они обратились к принцу Чарльзу

Принцу Гарри и Меган Маркл не хватает денег после отказа от королевских привилегий. Пара попросила финансовой помощи у принца Уэльского Чарльза — отца Гарри.

Дело в том, что у супругов нет стабильного дохода, сообщило Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к королевской семье. Принц Гарри сейчас не имеет постоянной работы, а его жена Меган Маркл не получает выгодных предложений по съемкам, говорится в материале.

При этом собеседник издания отмечает, что Чарльз уже некоторое время оплачивает охрану своего сына и невестки.

«Они ожидали, что британские налогоплательщики будут продолжать оплачивать счета за их охрану, но после у них из-под ног вытащили коврик, и им пришлось попросить принца Чарльза вмешаться», — приводит издание слова собеседника.

Благодаря помощи отца, принц Гарри смог начать возвращать долг Королевскому казначейству за оплату работ по реконструкции английской усадьбы Фрогмор-хаус, указано в материале. Эту усадьбу супругам подарила королева Великобритании Елизавета II. Британским налогоплательщикам Фрогмор-хаус обошелся в 2,4 миллиона фунтов.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл заметили дроны, летающие над их особняком в Лос-Анджелесе. Они подозревают, что беспилотники запустили папарацци.