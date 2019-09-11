В афганском Кабуле возле посольства США прогремел сильный взрыв. СМИ сообщили, что данных о жертвах и пострадавших пока нет, но они вполне возможны.

Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник. Собеседник сообщил, что причиной взрыва стала ракетная атака. Официальных комментариев пока не последовало. Ни одна из местных террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Информацию о взрыве сингапурской газете Straits Times подтвердил источник в американском дипломатическом представительстве.

Уже озвучены две неофициальные версии случившегося. Как сообщил ТАСС, нападение было совершено в день 18-летия атаки «Аль-Каидой»* башен Всемирного торгового центра в Вашингтоне.

Кроме того, 7 сентября президент США Дональд Трамп сообщил об отмене встречи с лидерами «Талибана»* и президентом Афганистана. Он также отказался от участия в переговорах, посвященных мирному урегулированию в стране. В воскресенье стало известно об отзыве из Афганистана представителя США Залмая Халилзада.

В понедельник Трамп назвал переговоры с талибами «мертвыми».

* — террористические организации, запрещены в РФ.