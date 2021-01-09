У посольства РФ нет данных об участии россиян в беспорядках в Вашингтоне

Подтвержденных данных о присутствии россиян среди демонстрантов, которые были задержаны в ходе беспорядков в Капитолии, в настоящий момент нет. Об этом заявили в посольстве России в США.

В сообщении дипмиссии в Facebook говорится, что посольство России в США запросило у Госдепартамента сведения о россиянах, которые были задержаны или пострадали в связи со штурмом Капитолия.

«Пока что таких фактов не выявлено», — указано в сообщении российского посольства.

Газета The Washington Post накануне сообщила, что среди задержанных участников штурма Конгресса оказался русскоязычный мужчина. По данным издания, он был среди 40 обвиняемых, которые предстали перед Верховным судом округа Колумбия.

Позже издание Buzzfeed сообщило, что русскоговорящей участницей штурма Капитолия оказалась 54-летняя Евгения Малимон, которая является уроженкой Молдавии. С ней вместе была задержана и ее дочь Кристина.

Заседание Конгресса по утверждению Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов пришлось прервать из-за протестующих сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в Капитолий и устроили там погром. Началась стрельба. Во время беспорядков погибли пять человек.