У Польши появился план возврата Крыма Украине

Если власти Украины будут придерживаться курса на Европу, Киев добьется экономического роста, что заинтересует жителей обозначенных регионов и заставит их задуматься о возвращении, считает Ващиковский. Они сами проголосуют за возвращение в состав страны, добавил бывший дипломат.

Депутат Европарламента назвал странной борьбу Украины против «Северного потока — 2» Подробнее

А вот «формула Штайнмайера» может стать ловушкой, которая приведет к полной потере Донбасса, сказал он газете.

«Мы видим, что Зеленский пытается вести с Россией острую игру. Он предлагает: хорошо, мы примем автономию этих регионов, если благодаря этому конфликт будет исчерпан. <…> Проблема заключается в том, что русские не хотят завершать конфликт, это может лишить их инструмента влияния на Украину», — отметил Ващиковский.

Ранее Владимира Зеленского призвали не унижаться попытками встретиться с Владимиром Путиным, а «формулу Штайнмайера» в Раде вообще назвали «формулой Путина» и заявили, что Россия «разводит» Украину.