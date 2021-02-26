У парламента в Ереване переночуют 200 противников Пашиняна. Видео

Около армянского парламента в Ереване собрались около 200 противников премьер-министра республики Никола Пашиняна. Они разбили палаточный городок, жгут костры, так как сильно похолодало, запаслись провизией и водой.

Как сообщает РИА «Новости», к кострам приглашают погреться полицейских. Обстановка мирная и спокойная. Утром в парламенте соберутся депутаты, которые обсудят ситуацию в республике.

Участники бессрочной акции протеста намерены добиваться отставки армянского премьера, который спровоцировал очередной политический кризис неосторожным высказыванием о небоеспособности российских «Искандеров».

За это его высмеяли в Генштабе, после чего последовал ряд отставок высокопоставленных армейских чинов. Военные в ответ потребовали отставки Пашиняна, который обвинил их в попытке переворота.