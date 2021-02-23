Более 15 человек задержали в ходе столкновений националистов с силовиками у офиса Зеленского

Во время столкновений националистов с силовиками у здания офиса президента страны Владимира Зеленского в Киеве задержали 17 человек. В полиции Украины уточнили, что в результате несколько правоохранителей пострадали.

Об этом полиция Киева написала в своем Facebook.

«В результате [столкновений] в управление полиции доставлены 17 человек. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. В настоящее время акция продолжается», — сказано в сообщении ведомства.

Силовики уточнили, что по факту столкновений уже возбудили уголовное дело по статье «Сопротивление представителю правоохранительного органа».

Столкновения начались после приговора экс-главе одесской ячейки «Правого сектора»* Сергею Стерненко. 23 февраля Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека. Его приговорили к семи годам заключения, а также конфисковали половину имущества. Вечером к офису Зеленского пришли несколько тысяч человек, которые потребовали освободить Стерненко.

* В январе 2015 года «Правый сектор» внесли в реестр запрещенных в России организаций.