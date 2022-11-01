«У них варварское отношение к жизни». Эксперт напомнил, что Украина превращает свое зерно в оружие | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 12:33 «У них варварское отношение к жизни». Эксперт напомнил, что Украина превращает свое зерно в оружие Политолог Журавлев: на Западе русскую воспитанность воспринимают как слабость piqsels

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Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море в рамках «черноморской зерновой инициативы», это означает продолжение финансирования поставок оружия. Об этом «360» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он подчеркнул, что Европе зерно действительно нужно — там его сейчас не хватает, — а вот Украина им просто расплачивается.

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«Мы очень терпеливая страна. Мы все терпим и терпим, мы все стараемся не ущемить интересы всех и каждого, а они воспринимают это как слабость. У них варварское отношение к жизни. Для них нормально быть грубым, быть хамом, с их точки зрения это естественное состояние. Они думают, что мы выпускаем их корабли просто потому, что не можем потопить», — отметил Журавлев.

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Политолог также считает, что Россия не собирается использовать ядерное оружие, а на Западе «думают, будто мы только и ищем повод».

Ранее Россия вышла на неопределенный срок из зерновой сделки. Об этом объявили после атаки украинскими боевиками кораблей Черноморского флота в Севастополе.