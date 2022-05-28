«У него же Альцгеймер!» Американцы поймали Байдена на очередной лжи

Выступление президента США Джо Байдена перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе войдет в историю не только его оговорками, но и откровенной ложью, которая серьезно возмутила американских пользователей Twitter.

В своем выступлении Байден заявил, что в 1965 году он подал заявление в Военно-морскую академию и даже прошел все испытания, но из-за любви к футболу решил не проходить обучение.

Пользователи напомнили, что Байден в 1965 году учился в Делавэрском университете, а к Военно-морской академии он никогда не имел никакого отношения.

«25-я поправка. Байден имеет проблемы с психическим здоровьем. Конгрессмены должны обратить на это внимание», — написал один из пользователей. Второй призвал журналистов обратить внимание, как лидер страны приписывает себе военные заслуги, которых у него никогда не было.

«Он же четыре раза подавал ходатайство, чтобы не попасть под призыв», — напомнил один из авторов.

«У президента налицо болезнь Альцгеймера. Вся его речь несвязна, только если он не использует телесуфлер», — добавили в комментариях.

Байдена поймали на серьезных нестыковках в речи, когда он заявил, что Северная Корея присоединилась к введению санкций против России.

«Да он понятия не имеет, что творится в мире», — отметили пользователи. Авторы отметили в сообщениях представителей Белого дома и попросили, чтобы они проверяли речь президента перед каждым выступлением.