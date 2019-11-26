«У него все равно связаны руки». В Москве не видят смысла во встрече Путина и Трампа

«А зачем? С каждой встречей все только хуже становится», — приводит агентство слова своего собеседника. Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли в обозримой перспективе организована встреча российского и американского лидеров с учетом отмены саммита АТЭС, «на полях» которого главы двух государств могли теоретически провести переговоры.

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«У Трампа связаны руки, он ничего не может сделать», — добавил собеседник агентства.

Предыдущий раз российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встречались в ходе саммита G20 в японском городе Осака. Путин тогда охарактеризовал прошедшую беседу как «хорошую».

Чили отменило саммит АТЭС, который был намечен на 16 и 17 ноября, в связи с крупными протестными акциями в стране. Массовые протесты охватили Чили после роста цен на проезд на метро в начале октября.

Однако эта причина является только одной из многих. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование, а также услуги здравоохранения. Кроме того, они недовольны низкими зарплатами и ростом тарифов.