«У него очевидна старческая деменция» Терапевт Звонков оценил видео с Байденом и пасхальным кроликом

Терапевт Андрей Звонков считает, что президент США Джо Байден страдает от деменции, и его состояние будет только ухудшаться. Так он прокомментировал видео с американским президентом и пасхальным кроликом. Об этом сообщил Life.ru.

На видео с праздничных гуляний на лужайке Белого дома Байден резко отошел от ростовой куклы в виде пасхального кролика, которая попыталась его обнять. Звонков заявил, что президент США испугался кролика и это является симптомом заболевания. По его мнению, такая реакция схожа с поведением детей, которые видят что-то незнакомое.

«У него очевидна старческая деменция, которая замедляет всю его реактивность. У него малоподвижное лицо, почти без эмоций, без мимики, замедленные движения», — отметил Звонков.