Мир 16 ноября 2022, 22:10 «У нас украли выборы». Сторонники Болсонару захотели помешать инаугурации нового президента Readovka: митингующие в Бразилии сторонники Болсонару планируют помешать инаугурации Лулы

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В Бразилии продолжаются массовые митинги, тысячи людей заявляют, что у них «украли» выборы. Беспорядки продолжаются уже третью неделю, сообщил Telegram-канал Readovka. Бразильцы выступают против результатов выборов президента — новым главой государства стал Лула да Силва.

Сторонники проигравшего Жаира Болсонару считают, что результаты были сфальсифицированы. Протестующие блокируют автодороги и требуют пересчета голосов.

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«Эти выборы не были честными», — скандирует толпа.

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Митингующие планируют помешать инаугурации нового президента да Силвы. Лула да Силва возглавлял страну с 2003 по 2010 годы.

Митинги не обходятся без жертв. Автомобиль врезался в толпу протестующих в городе Мирасол, пострадали 16 человек. Среди них — трое полицейских, всех увезли в больницу. Водителя и пассажира автомобиля задержали.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару призвал своих сторонников разблокировать дороги. Он напомнил, что перекрытие автотрасс нарушает права других людей, также может пострадать экономика страны.