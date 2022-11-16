16 ноября 2022, 22:10
«У нас украли выборы». Сторонники Болсонару захотели помешать инаугурации нового президента
Readovka: митингующие в Бразилии сторонники Болсонару планируют помешать инаугурации Лулы
В Бразилии продолжаются массовые митинги, тысячи людей заявляют, что у них «украли» выборы. Беспорядки продолжаются уже третью неделю, сообщил Telegram-канал Readovka. Бразильцы выступают против результатов выборов президента — новым главой государства стал Лула да Силва.
Сторонники проигравшего Жаира Болсонару считают, что результаты были сфальсифицированы. Протестующие блокируют автодороги и требуют пересчета голосов.
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«Эти выборы не были честными», — скандирует толпа.
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Митингующие планируют помешать инаугурации нового президента да Силвы. Лула да Силва возглавлял страну с 2003 по 2010 годы.
Митинги не обходятся без жертв. Автомобиль врезался в толпу протестующих в городе Мирасол, пострадали 16 человек. Среди них — трое полицейских, всех увезли в больницу. Водителя и пассажира автомобиля задержали.
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару призвал своих сторонников разблокировать дороги. Он напомнил, что перекрытие автотрасс нарушает права других людей, также может пострадать экономика страны.
Бразилия
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