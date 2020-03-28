«У нас традиционно на улицу выпускают медведей». Захарова высмеяла фейк о львах в России

«Сообщение об экзотичных животных действительно смешное», — ответила Захарова на вопрос пакистанского журналиста во время брифинга. Она напомнила, что обычно Россию ассоциируют с другими грозными животными. «У нас традиционно на улицу выпускают медведей», — в шутку ответила сотрудница МИД.

Чуть ранее в зарубежных соцсетях появились кадры со «львами Путина», которые якобы гуляют по Москве. Скриншоты, которыми люди делились друг с другом, оказались фотошопом. Но многие западные СМИ приняли эту неудачную шутку за чистую монету и выдали информацию за кадры из сводки российских новостей.

Вдогонку к этому фейку на страницах изданий появилась информация, что президент якобы угрожает пяти годами тюрьмы тем, кто нарушит карантин. Текст фейка гласил: «Владимир Путин дал россиянам два варианта: вы остаетесь дома на две недели или идете в тюрьму на пять лет. Третьего не дано. А еще он выпустил 800 тигров и львов по всей стране, чтобы принудить людей оставаться дома. Берегите себя!»

Чуть раньше сотрудники компании по расследованию киберпреступлений поделились советами с россиянами, как отличить фейковые новости от реальных.