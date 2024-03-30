Мир 30 марта 2024, 22:30 «У нас проблема». В США раскрыли, как Россия победила украинскую систему ПВО BI: планирующие бомбы заставили ВСУ рисковать системами ПВО РИА «Новости»

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Планирующие бомбы ВС РФ вынуждают Вооруженные силы Украины подтягивать средства ПВО ближе к линии боевого соприкосновения, что делает эти системы уязвимыми для ударов российской армии. Об этом написал Business Insider.

«Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит», — сказано в статье.

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Журналисты отметили, что ВСУ, охотясь на российские самолеты, подтягивать средства ПВО ближе к линии боевого соприкосновения. Но там эти системы уничтожает российская армия.

В марте стало известно, что ВСУ лишились трех американских комплексов противовоздушной обороны Patriot за неделю. Об этом сообщило Министерство обороны России.