«Сумма сделки рекордная». Режиссер «Майора Грома» рассказал о соглашении с Netflix

Российский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» появился на платформе Nеtflix. Режиссер картины Олег Трофим рассказал «360», что сумма сделки оказалась рекордной для российского сегмента.

«Приятно, что в России Netflix работает, работает оперативно. У нас получилась очень приятная сделка. Сумма пока не разглашается, но она для российского сегмента, для российских картин, которые продаются на Netflix, на сегодняшний день рекордная. Приятно и классно, что фильм увидят за рубежом», — заявил Трофим.

Он добавил, что в скором времени фильм выйдет за границей в рамках мирового проката. Показывать его будут с субтитрами.

«Я думаю, что фильм за рубежом воспримется куда более приветливо. Потому что этот жанр для заграничного зрителя понятный. У нас все-таки существуют стереотипы по поводу российского кино и российской супергероики», — отметил режиссер.

В центре сюжета «Майора Грома» петербургский полицейский Игорь Гром. Он разыскивает Чумного доктора. Тот вершит самосуд против людей, которые ушли от правосудия благодаря своим деньгам и связям.