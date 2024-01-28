Мир 28 января 2024, 08:57 «У нас ножи, у них пистолеты». ВМС Британии назвали бессильными против хуситов The Telegraph: ВМС Британии бессильны против хуситов Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Ни один корабль военно-морских сил Британии не оказался оснащен для того, чтобы вести огонь по наземным объектам хуситов в Йемене. Об этом написало издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Вести огонь по другим кораблям или суше на эсминцах можно только с помощью артиллерийских орудий в носовой части. Британские войска могут поражать наземные цели только с помощью подлодок и авиации. Один из собеседников издания, контр-адмирал Крис Пэрри, отметил, что британские ВМС не способны «идти в ногу» с российскими и китайскими.

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«Вы не возьмете с собой нож на перестрелку, и на данный момент у нас ножи, а у них пистолеты», — посетовал Пэрри.

Бывший представитель Минобороны Британии в беседе со СМИ назвал ситуацию скандальной и возмутительной.

Ранее стало известно, что Великобритания собирается досрочно списать два военных корабля — HMS Argyll и HMS Westminster — из-за нехватки моряков. Фрегаты могут утилизировать или продать союзникам. Украина уже выразила желание получить эти корабли.