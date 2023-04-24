Мир 24 апреля 2023, 20:50 «У нас можно ругать Байдена». Соловьев Live предложил работу телеведущему Такеру Карлсону Телеканал Соловьев Live позвал на работу экс-ведущего Fox News Такера Карлсона РИА «Новости»

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Телеканал Соловьев Live отреагировал на увольнение известного критикой американских властей телеведущего Fox News Такера Карлсона. Обращение к самому журналисту появилось в Telegram-канале проекта известного российского журналиста Владимира Соловьева.

«Такер, приходи к нам. У нас можно смело ругать Байдена», — написали в сообщении.

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Новость об увольнении Карлсона, программа которого была чрезвычайно популярна в США и оценивалась как самое просматриваемое шоу кабельных каналов, появилась 24 апреля. Последняя передача телеведущего состоялась 21 апреля. По сообщению телекомпании, решение об уходе журналиста «было обоюдным».

О дальнейших планах Такера Карлсона пока ничего не известно. Телеканал сообщил, что его программы, имевшие бешеный успех, отдадут другому ведущему.

В одной из своих последних передач Карлсон высказался об истинных причинах ареста экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, это сделано потому, что Трамп является реальным конкурентом действующего главы Белого дома. И смыл события очевиден и для республиканцев, и для самих демократов.