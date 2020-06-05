«У нас масочный режим». Итальянка прицепилась к пассажиру в поезде и попала на видео

В соцсетях появилось видео из Италии, на котором пассажирка поезда бурно возмущается из-за того, что сосед напротив едет без маски. После криков с призывом надеть защитную маску женщина срывается с места и пытается выпроводить оппонента.

В конфликт вмешивается сотрудник железной дороги. Он старается успокоить пассажирку и оградить от нее мужчину без маски. Пока объект нападок вяло препирается, женщина грозится его убить.

В комментариях часть пользователей поддерживают импульсивную женщину, отмечая, что если маски обязательны, то и носить их должны все.

Другие сочувствуют мужчине, отмечая, что соседка по поезду без спроса влезла в его личную жизнь.

«Годы подавленного гнева, усугубленные напряжением этих недель. Тысячи будут такими же, как она», — предсказывает fabius10scudi.

«Сумасшедшая женщина! Этот сеньор был джентльменом», — вторит clagadil.

В мае буйная жительница Анапы не пустила женщину с детьми в подъезд. Закутанная жительница выкрикивала «у нас масочный режим!» и «пошла вон!», перемежая эти выкрики матом.