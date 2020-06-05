    05 июня 2020, 02:55

    «У нас масочный режим». Итальянка прицепилась к пассажиру в поезде и попала на видео

    Кирилл Фролов

    В соцсетях появилось видео из Италии, на котором пассажирка поезда бурно возмущается из-за того, что сосед напротив едет без маски. После криков с призывом надеть защитную маску женщина срывается с места и пытается выпроводить оппонента.
    «У нас масочный режим». Итальянка прицепилась к пассажиру в поезде и попала на видео

    В конфликт вмешивается сотрудник железной дороги. Он старается успокоить пассажирку и оградить от нее мужчину без маски. Пока объект нападок вяло препирается, женщина грозится его убить.

    В комментариях часть пользователей поддерживают импульсивную женщину, отмечая, что если маски обязательны, то и носить их должны все.

    Другие сочувствуют мужчине, отмечая, что соседка по поезду без спроса влезла в его личную жизнь.

    «Годы подавленного гнева, усугубленные напряжением этих недель. Тысячи будут такими же, как она», — предсказывает fabius10scudi.

    «Сумасшедшая женщина! Этот сеньор был джентльменом», — вторит clagadil.

    В мае буйная жительница Анапы не пустила женщину с детьми в подъезд. Закутанная жительница выкрикивала «у нас масочный режим!» и «пошла вон!», перемежая эти выкрики матом.