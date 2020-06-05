«У нас масочный режим». Итальянка прицепилась к пассажиру в поезде и попала на видео
В конфликт вмешивается сотрудник железной дороги. Он старается успокоить пассажирку и оградить от нее мужчину без маски. Пока объект нападок вяло препирается, женщина грозится его убить.
В комментариях часть пользователей поддерживают импульсивную женщину, отмечая, что если маски обязательны, то и носить их должны все.
Другие сочувствуют мужчине, отмечая, что соседка по поезду без спроса влезла в его личную жизнь.
«Годы подавленного гнева, усугубленные напряжением этих недель. Тысячи будут такими же, как она», — предсказывает fabius10scudi.
«Сумасшедшая женщина! Этот сеньор был джентльменом», — вторит clagadil.
В мае буйная жительница Анапы не пустила женщину с детьми в подъезд. Закутанная жительница выкрикивала «у нас масочный режим!» и «пошла вон!», перемежая эти выкрики матом.