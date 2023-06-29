Мир 29 июня 2023, 09:37 «У нас есть предел». Израиль не занял нейтральную позицию по конфликту на Украине Премьер-министр Нетаньяху: Израиль не занимал нейтральную позицию по конфликту на Украине piqsels

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Позиция Израиля по поводу конфликта на Украине не нейтральная. Такое заявление сделал премьер-министр республики Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Wall Street Journal, комментируя выпад посольства Украины, что израильские власти заняли пророссийскую позицию, но «скрываются за демагогией о своем нейтралитете».

«Мы не нейтральны, мы выражали солидарность [с Украиной] и нашу позицию по Украине», — сказал Нетаньяху.

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При этом премьер-министр подчеркнул, что его главный интерес — обеспечить безопасность единственного еврейского государства. Поэтому власти не хотят поставлять оружие киевскому режиму, но оказывают гуманитарную помощь и высылают нелетальное снаряжение.

«У нас есть предел, есть ограничения, а также причины для беспокойства и свои интересы», — подчеркнул политик.

Нетаньяху также рассказал, что Израиль не передает систему ПВО «Железный купол» и другие вооружения Украине из-за опасений, что они достанутся Ирану. Премьер не хочет, чтобы миллионы израильтян были в опасности.

Тем не менее многие страны продолжают снабжать украинскую армию оружием. Однако российские военные быстро уничтожают западные танки, боевые машины и огнеметные системы. ВСУ несут катастрофические потери. Ранее совет ЕС утвердил увеличение фонда военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро.

Однако западные СМИ уже перестали скрывать свое разочарование в отношении Украины. Они не верят в успех контрнаступления и пророчат украинской армии скорый конец.