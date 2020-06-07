«У нас есть доказательства». Сенатор США обвинил Китай в саботаже создания вакцины от коронавируса

Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания вакцины от коронавируса на Западе. Он подчеркнул, что у США якобы есть доказательства этих действий.

Такое заявление американский сенатор-республиканец Рик Скотт сделал в интервью телеканалу «Би-би-си».

Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее Рик Скотт.

Сенатор подчеркнул, что Китай не хочет, чтобы США создали вакцину первыми. Он уверен, это связано с тем, что КНР выступает не только против американцев, но и против демократии во всем мире. Скотт считает, что Китай не станет делиться вакциной, если создаст ее раньше других стран.

При этом сенатор ушел от ответа на вопрос о доказательствах. Он так и не сказал, какими именно подтверждениями саботажа со стороны Китая располагает Америка.

В свою очередь министр науки и технологий Китая Ван Чжиган заявил, что страна будет укреплять международное сотрудничество в будущих клинических испытаниях вакцины от коронавируса. Опираться при этом станут на уже существующее взаимодействие по ее созданию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы к отмене санитарных ограничений, которые вводились в стане из-за коронавируса. Он уверен, что пандемия в Америке уже закончилась, а значит, настало время открывать страну.

При этом статистика показывает, что с начала эпидемии в стране выявили почти два миллиона случаев заражения коронавирусом и их число продолжает увеличиваться. Ежедневно в Америке COVID-19 подтверждают у 20–30 тысяч человек. До сих пор не выздоровели более 1,1 миллиона пациентов с коронавирусом.