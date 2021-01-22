У мужчины отвалились пальцы на ногах после тяжелой болезни

Весной 2018 года Саймон Чарльзуорт был госпитализирован с воспалением легких и сепсисом. 61-летний мужчина находился в искусственной коме десять дней. После этого он еще четыре недели провел в реанимационном отделении.

Во время комы из-за плохого кровоснабжения конечностей у него началось омертвение тканей в пальцах ног. Врачи предлагали Чарльзуорту провести ампутацию, но он отказался.

Уже в августе 2018-го мужчина потерял первый палец — он почернел и отвалился. Это произошло через четыре месяца после его возвращения из больницы. Палец отвалился в момент, когда Чарльзуорт натирал его антисептиком, чтобы задержать распространение инфекции.

Как отметил мужчина, боли в этот момент он даже не почувствовал. Оставшиеся пальцы один за другим отвалились у Чарльзуорта в течение следующих двух лет. По его словам, супруга отказывалась спать с ним в одной постели, «потому что не хотела проснуться рядом с отвалившимся пальцем». Мужчина отметил, что какие-то пальцы оставались в его руке после того, как он натирал их антисептическим лосьоном, другие — он находил в кровати.

«Хуже всего было, когда они отваливались во время душа. Можете представить, каково надевать носки поутру и думать: „Еще вечером тут определенно был палец“», — рассказал Чарльзуорт.

Не все утренние привычки могут быть полезными для здоровья. Речь идет о зарядке и популярных напитках. В частности, не стоит сразу после пробуждения активно делать зарядку. В этот момент тело обезвожено и ткани плохо растягиваются, из-за этого можно получить травму позвоночника. Также, по мнению врача Мириам Стоппард, утром нужно отказаться от стакана кофе или апельсинового сока — эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови.