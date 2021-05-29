У многих выписанных после коронавируса американцев ухудшилось здоровье

Почти половина пациентов, госпитализированных в США с марта по апрель 2020 года, были выписаны из больниц в худшем состоянии, чем было при поступлении. Такие данные приводятся в исследовании ученых из Michigan Medicine.

Как сообщила Daily Mail, для работы специалисты проанализировали данные 300 пациентов в возрасте от 20 до 95 лет. Отмечается, что порядка 20%, а это каждый пятый человек, не смог вернуться к самостоятельной жизни. У этой группы наблюдались боли и неврологические симптомы. Несмотря на улучшение качества медпомощи за прошедший год, важно также наблюдать за выписанными людьми, подчеркивают ученые. По их словам, переболевшие могут страдать от длительных симптомов.

Некоторое время назад выздоровление от коронавируса считалось хорошим показателем, говорится в материале. Американцы смотрели на статистику по своему штату и видели число победивших COVID-19. Но при этом нет общих параметров, по которым определялось бы полное выздоровление от болезни, подчеркнул автор материала. Он заметил, что некоторые люди легко переносят заболевание, а другие тяжело болеют в течение месяцев.

Как указано в исследовании ученых, после выписки 45% пациентов теряли подвижность и способность выполнять повседневные действия, такие как одеваться или принимать ванну. Переехать к родственникам или в больницу пришлось еще 20% переболевшим COVID-19, поскольку они больше не могли самостоятельно за собой ухаживать.

У переболевших коронавирусом на отросших ногтях могут появиться линии или бороздки, предупредил британский профессор Тим Спектор. При этом он заметил, что такой симптом также может являться признаком травмы ногтей, недостатка витаминов, кори, скарлатины и диабета, уточнило Ura.ru.