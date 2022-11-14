Эксклюзив 14 ноября 2022, 15:34 «У мира есть другие проблемы, помимо Украины». Названы главные темы саммита G20 Политолог Станкевич заявил, что США не станут провоцировать конфликт на полях G20 РИА «Новости»

Читать 360tv в

СМИ уличили западные делегации на G20 в попытке усугубить ситуацию в мире и осложнить и без того напряженные отношения с Россией. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич в интервью «360» предположил, что таблоиды несколько преувеличивают риск возможного конфликта, но в целом направление их мысли верно.

«Сообщения о планах Запада усугубить конфликт все же являются преувеличением. Но отрицать высокий уровень конфликтности этих стран нельзя. Кроме того, текущая обстановка сама по себе располагает к возникновению ссор. Сейчас избежать их крайне сложно», — отметил он.

Реклама

Также Станкевич назвал основную цель визита США на саммит. По его словам, она заключается вовсе не в создании ссоры.

Реклама

«Для США крайне важна кулуарная встреча американского президента Джозефа Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Скорее всего, именно эти переговоры станут главным политическим событием саммита», — сказал он.

Станкевич отметил, что у главы Китая также намечены закулисные беседы с членами делегаций других стран. По данным СМИ, подобная встреча обещана президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Другие приоритеты

Также Станкевич оценил степень популярности темы взаимоотношений России и Украины на полях саммита.

«На предстоящей встрече будут доминировать другие сюжеты. В частности, будут обсуждать грядущую рецессию в европейской экономике. Потому что есть риск ее распространения на весь мир», — поделился он.

РИА «Новости»

По его словам, во время G20 не будет большого ажиотажа вокруг украинского вопроса.

«Неверно думать, что все разговоры опять будут вокруг спецоперации России в зоне боестолкновений с ВСУ. У мира есть и другие проблемы. Кроме того, текущая поддержка Украины, на мой взгляд, подошла к определенному пределу», — сказал Станкевич.

Собеседник «360» оценил и разочарование канцлера Германии Олафа Шольца в отсутствии президента России Владимира Путина на площадке G20.

«Таким образом Германия подала сигнал о желательности диалога. ФРГ и Франция с близкой к ужасу тревогой наблюдают, как столкновения между Украиной и Россией шаг за шагом перерастают в европейскую войну», — предположил он.

По его мнению, эти страны на личном опыте знакомы с печальными последствиями таких конфликтов.