«У меня украинский паспорт». Беженка отказалась платить за проезд в электричке в Польше

Девушка отказалась оплачивать проезд в польской электричке, потому что она украинская беженка. Женщина показывала украинский паспорт, предполагая, видимо, что это позволит ей не платить за проезд.

О случившемся сообщило интернет-издание Украина.ру.

Контролер в поезде просит девушку купить билет либо не ехать, на что украинка ответила отказом, добавив, что у нее украинский паспорт. На последующие просьбы проверяющего приобрести билет девушка также ответила отказом.

«Тогда я вызываю полицию и вы заплатите за опоздание поезда», — заключил проверяющий.

Другая беженка с Украины за 10 дней увела мужа у приютившей ее жительницы Великобритании. Жительница Западного Йоркшира Лорна Гарнетт рассказала, что беженка нацелилась на ее супруга с первого дня своего пребывания в их доме.

Перед приходом мужчины с работы украинка делала яркий макияж, прическу и надевала откровенную одежду. При этом сама беженка не считает себя разлучницей. По ее словам, отношения супругов испортились еще до ее приезда.