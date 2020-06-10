«У меня семья, дети»: Генпрокурор Украины пожаловалась на маленькую зарплату

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что ей не хватает официальной зарплаты. По ее словам, из-за этого ей приходится изымать деньги из так называемой финансовой подушки, которая у нее была.

Такое заявление глава надзорного ведомства сделала во время интервью информационному агентству «Украинские новости».

Сейчас, по словам Венедиктовой, она получает на руки 38 тысяч гривен (что равняется 98 679 рублей) в месяц и этих денег ей на жизнь не хватает. В статьях личных расходов Генпрокурора Украины значатся не только средства для семьи и детей, но и для животных. Венедиктова рассказала, что из-за ситуации с зарплатой намерена использовать существующие у нее финансовые запасы.

«Я думаю, что сейчас „съем“ всю финансовую подушку, которая у меня была. […] А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы», — пояснила она.

Ранее стало известно, что на Венедиктову подал в суд бывший президент Украины Петр Порошенко. Политик обвинил ее в бездействии по делу о контрабанде картин.