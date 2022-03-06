«У меня практически нет несущей стены»: жительница Макеевки рассказала, как обстрел ВСУ разрушил ее дом

Жительница Макеевки рассказала о разрушении своего дома после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). По словам женщины, жить в доме теперь невозможно.

Женщина еще 1 марта уехала вместе с ребенком из-за атак украинских военных, сообщил RT в своем Telegram-канале. Сегодня она получила звонок от соседей, которые рассказали ей, что прямо в ее дом попал снаряд.

«Я не знаю, что это было, какой именно снаряд прилетел. У меня не осталось помещения котельной, у меня практически нет несущей стены, повреждена кровля. Отопления в доме теперь нет», — рассказала женщина.

Разрушения в населенном пункте, по ее словам, серьезные.

Она рассказала, что прилетевший в ее дом снаряд не загорелся, «соседние дома пострадали еще больше, там произошло возгорание».

В Луганск для поддержки местных жителей доставили из Ростова-на-Дону более 130 тонн гуманитарной помощи. Людям привезли бутилированную питьевую воду, мясные и рыбные консервы, крупы, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также сладости и конфеты. В Минобороны России отметили, что гуманитарная помощь будет оказана нуждающимся и пострадавшим жителям освобожденных районов.