Блогер и физик из ФРГ Ник Хейман экспрессивно отреагировал на видео о потерях Красной армии во Второй мировой войне. Об этом сообщило Daily Storm.

По словам блогера, он слышал, что некоторых советских солдат отправляли на войну без ничего.

«Я стараюсь представить, как быть в такой ситуации, когда ты просто дома, занят своими делами, и потом тебя отправляют на войну и даже не дают оружия. И, вероятно, что ты там погибнешь», — поделился Хейман.

После того, как он увидел гигантский столбец графика, который отражает количество павших советских солдат, то признался, что не может посчитать все эти ряды, поскольку каждая фигурка на графике — это тысяча погибших.

«У меня мурашки… Это безумно…» — добавил блогер.