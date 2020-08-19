«Михаил Сергеевич смог бы вытянуть (сохранить в составе СССР — прим. ред.) союзные республики, ну, восемь-девять, от силы десять. А там еще не известно. Если бы не этот кэгэбэшный переворот и последующий уже более „удачный“ заговор», — сказал Хасбулатов, имея в виду Беловежские соглашения.

Он также добавил, что если бы находился в Москве в этот момент, то распад СССР можно было предотвратить, но он тогда был в командировке в Сеуле.

Первый президент СССР Михаил Горбачев ранее рассказал о том, что, по его мнению, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко слишком поздно обратился к рабочим после выборов в республике, когда начались массовые беспорядки и забастовки. При этом он добавил, что сам когда-то обращался к трудящимся, но нужной поддержки не получил.