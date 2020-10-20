У Джеффа Бриджеса обнаружили рак

Американский актер Джефф Бриджес рассказал, что у него рак лимфомы. Об этом он объявил словами его героя по прозвищу Чувак из фильма «Большой Лебовски».

«Как бы сказал Чувак: тут такое г…о обнаружилось… Мне диагностировали лимфому», — написал актер в Twitter.

Он отметил, что ему повезло с командой врачей. Они дают хороший прогноз. Бриджес уже начал лечиться. Он пообещал, что будет информировать поклонников о состоянии своего здоровья.

На счету Бриджеса роли более чем в 200 картинах. Его самыми известными работами являются фильмы «Большой Лебовски» и «Сумасшедшее сердце». За роль в последнем он получил в 2010 году премии «Оскар» и «Золотой глобус». «Большой Лебовски» не стал коммерчески успешным, зато получил любовь зрителей и кинокритиков.

Также они снимался в лентах «У зеркала два лица», «Дорога на Арлингтон», «Планета Ка-Пэкс», «Фаворит», «Железный человек», «Kingsman: Золотое кольцо» и многих других.