У Дональда Трампа отобрали телефон в Афганистане

Телефоны и другие устройства, испускающие сигнал, отобрали не только у президента, но и у его сопровождающих и журналистов. Это было сделано с целью сохранить поездку в строгой секретности в целях безопасности.

Дональд Трамп без предупреждения прилетел в Афганистан Подробнее

В это время сотрудники Белого дома публиковали твиты за Трампа с его профиля, чтобы никто не заподозрил так любящего соцсети президента.

Команде американского лидера не было сказано, куда отправляется Трамп, вплоть до самого приземления, которое произошло с зашторенными иллюминаторами и выключенным светом.

О поездке Трампа в Афганистан стало известно 28 ноября. Американский лидер провел переговоры встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем, а также посетил американскую военную базу. Во время встречи Трамп заявил о возобновлении переговоров с талибами. Это первая поездка Трампа в Афганистан в качестве президента.