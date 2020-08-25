Минская милиция провела задержания у Дома правительства

В Минске некоторых протестующих у Дома правительства на площади Независимости задержали. Об этом сообщила пресс-секретарь столичного МВД Наталья Ганусевич.

В чем обвиняются задержанные и сколько их в столичной милиции не уточнили, пишет РИА «Новости». Отмечается, что акции протесты уже завершились. На площади осталось несколько небольших групп.

Всего в акции приняли участие около 1,5 тысячи жителей. Сначала демонстранты собрались в центре, а затем пошли к памятнику Владимиру Ленину. После этого они остановились напротив Красного костела. Граждане выкрикивали лозунги. Помимо этого на акции был «открытый микрофон» — любой желающий мог высказаться.

9 августа в Белоруссии прошли выборы на пост президента. По данным ЦИК, с результатом в 80,1% победил Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с результатами голосования и потребовала новых выборов. В первые дни проходили массовые стычки между протестующими и силовиками. По данным МВД Белоруссии, задержаны около 6,7 тысяч человек. Пострадали 150 силовиков.