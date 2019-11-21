У борта № 1 Украины отказал двигатель
Об этом порталу Depo.Харкив сообщил источник в Харьковской ОГА. Он утверждает, что подобное случилось впервые за последние 20 лет. Собеседник рассказал, что Зеленский находился в Харьковской области «транзитом». Он летел из Луганской области, где присутствовал при открытии моста через Северский Двинец. Зеленский прибыла на военный аэропорт в Чугуеве, где его ждал президентский самолет.
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Борт не смог взлететь, и президент около часа ждал, пока устранят поломку, но отремонтировать его не удалось. Зеленский «нервно» отказался лететь на предложенном ему военном самолете из соображений безопасности.
Поэтому украинского президента на автомобиле перевезли в Международный аэропорт «Харьков», откуда он и вылетел в Очаков.
Пресс-служба главы государства уже опровергла информацию о том, что Зеленский отказался лететь на военном самолете.
«Пресс-служба Офиса Президента опровергает информацию о том, что Президент отказался вылететь военным самолетом, который якобы был предложен. Сразу после того, как было установлено, что президентский борт неисправен, Владимир Зеленский и члены его команды отправились в Харьков, откуда уже должны были вылететь в Николаев», — заявили в пресс-службе.
Обратно Зеленский должен вылететь на собственном самолете. Его он будет дожидаться в аэропорту Харькова.