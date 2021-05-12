В Бразилии прекратили вакцинацию AstraZeneca у беременных

В Бразилии остановили использование вакцины AstraZeneca для иммунизации беременных от коронавируса. Такое решение было принято в связи со смертью пациентки, предположительно от последствий вакцинации.

Об этом, как указал ТАСС, сообщила пресс-служба Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

«Решение принято после предположительного случая тяжелого побочного эффекта — инсульта головного мозга, приведшего к гибели плода и матери. До вечера вторника у Anvisa не было информации о других случаях серьезных побочных эффектов у беременных», — сказано в сообщении ведомства. Погибшей женщине, как уточняется, было 35 лет и на момент госпитализации 5 мая она была на 23 неделе беременности.

Накануне Anvisa рекомендовало приостановить использование вакцины AstraZeneca для иммунизации беременных. Тем, кто уже привился этим препаратом, было рекомендовано обратиться к врачу для наблюдений. Власти большинства штатов последовали рекомендации регулятора.

В стране вакцинация от коронавируса началась 18 января.

На прошлой неделе стало известно, что еврокомиссия не будет обновлять контракт на поставки в страны ЕС вакцины от коронавируса AstraZeneca после июня 2021 года.