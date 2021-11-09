Армия Китая организует патрулирование у берегов Тайваня

Боевое патрулирование в Тайваньском проливе организует китайская армия в ближайшее время. Причиной этого послужил визит конгрессменов США на остров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на социальную сеть WeChat.

«9 ноября командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая организовало боевое патрулирование в направлении Тайваньского пролива», — заявило командование Восточной зоны НОАК.

В ходе патрулирования военные проверят потенциал различных подразделений войск. Еще одной причиной проведения операции являются ошибочные действия некоторых стран в тайваньском вопросе, передал RT.