СМИ: Вооруженная группа захватила британский танкер у берегов ОАЭ

Группа из восьми или девяти вооруженных людей поднялась на борт британского танкера Asphalt Princess, принадлежащего компании «Морские торговые операции Соединенного Королевства» (UKMTO), входящей в министерство обороны. Все произошло в акватории Оманского залива Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Информация об этом появилась в официальном аккаунте компании в Twitter.

В сообщении случившееся описали как потенциальный угон корабля. Телеканал Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил, что неизвестные поднялись на борт танкера в 97 километрах к востоку от восточного эмирата Эль-Фуджайра.

«Это была несанкционированная атака в Оманском заливе», — заявил собеседник телеканала. Власти Великобритании не могут связаться с командованием корабля. Представитель министерства иностранных дел выступил с заявлением, что ведомство приступило к срочному расследованию происшествия на судне у побережья ОАЭ.

Агентство Associated Press со ссылкой на данные сайта MarineTraffic.com уточнило, что как минимум четыре нефтяных танкера: Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss потеряли управление. Связано ли это с захватом кораблей пока неизвестно.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что поступившая информация о кораблях выглядит подозрительно. В ведомстве отметили, что пресечет любые попытки обвинения в адрес Тегерана.