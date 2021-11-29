Сейсмологи зафиксировали землетрясение у берегов Японии

Геологическая служба США накануне зафиксировала землетрясение у берегов Японии. По их данным, эпицентр стихии находился в районе островов Идзу. Об этом написал RT.

Магнитуда подземных толчков составила 6,4. А очаг залегал на глубине 19,9 километра.

О том, есть ли пострадавшие в результате землетрясения, не сообщается.

Ранее подземные толчки были зафиксированы рядом с курильским островом Шикотан. Их магнитуда составила 4,6, а очаг залегал на глубине 67,2 километра.