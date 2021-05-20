Пираты взяли в плен россиянина у берегов Ганы

Рыболовецкое судно Atlantic Princess подверглось нападению пиратов у побережья Ганы. С него похитили пять членов экипажа, в том числе россиянина.

Компания Dryad Global, специализирующая на морской безопасности, уточнила в Twitter, что корабельная команда состояла также из граждан Китая и Кореи.

Пираты атаковали траулер вечером 19 мая. Он находился в 65 морских милях южнее города Тема.

Предположительно, к Atlantic Princess подошел один быстроходный катер, на борту которого было восемь злоумышленников. Перед тем, как подняться на судно, неизвестные открыли по нему огонь.

Среди похищенных, по предварительным данным, есть капитан Atlantic Princess (кореец), три китайца — старший офицер, второй помощник и главный инженер и боцман (россиянин).

В российском посольстве подтвердили РИА «Новости», что гражданина РФ похитили у берегов Ганы. Дипломаты РФ связались с министерством иностранных дел республики.

Нападения на танкеры разных стран в Гвинейском заливе не редкость. Регион давно считают опасным для моряков.