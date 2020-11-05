У Белого дома начались задержания

После того, как несколько сотен протестующих вышли из парка Вашингтон-сквер, полиция Нью-Йорка начала задержания. Собравшиеся не скандировали политические лозунги, они требовали пересчета голосов, оскорбляли стражей правопорядка и требовали роспуска полиции.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости», людей задерживают за выход на проезжую часть. Силовики хватают молодых мужчин, валят на землю и надевают наручники. Толпу сопровождают полицейские на велосипедах.

Подсчет голосов на выборах в США все еще продолжается. По последним данным телеканала Fox News, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 264 голосов выборщиков при 270 необходимых, чтобы стать главой государства. Его соперник действующий президент Дональд Трамп пока располагает 214 голосами.

Ранее сообщалось, что около 30 полицейских на велосипедах наблюдают за митингом американцев перед Белым домом. Несколько десятков человек требовали ухода Трампа и его вице-президента Майка Пенса.