Мир 11 марта 2024, 01:30 У любителя бекона из США вытащили свиного червя из мозга У жителя США нашли в мозге личинки свиного ленточного червя из-за любви к бекону Freepik

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У 52-летнего американца нашли червя в мозге. Об этом сообщил American Journal of Case Reports.

Авторы статьи рассказали, что мужчина пожаловался врачам на головную боль, она с каждым днем становилась сильнее. В итоге ему назначили обследование, в ходе которого медики обнаружили заражение мозга личинками свиного ленточного червя. Из-за этого у пациента выросли кисты по обеим сторонам органа.

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Ему диагностировали нейроцистицеркоз. Это заболевание часто появляется у любителей недожаренного и зараженного свиного мяса. Сам американец отметил, что является заядлым любителем бекона.

Мужчине назначили лечение противопаразитарными и противовоспалительными лекарствами.

Ранее астраханские врачи вытащили из глаза пациентки 12-сантиметрового червя-гельминта. Девушка обратилась в больницу с жалобами на боль в глазу, медики диагностировали у нее дирофиляриоз. Эта болезнь передается через укусы зараженных комаров.