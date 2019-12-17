Тысячу новобранцев подготовят к службе в полиции и жандармерии в ЦАР

Глава канцелярии МВД ЦАР по вопросам общественной безопасности Жан-Сосфен Денгбе рассказал, что обучение новобранцев нацелено на укрепление и омоложение кадрового состава жандармерии и полиции в республике. При этом из 1000 слушателей более 250 — это женщины. Чиновник добавил, что в ближайшем будущем в соответствующие учебные центры распределят желающих стать жандармами и полицейскими.