Тысячи живых прозрачных шариков выбросило из моря на пляж в Уэльсе

Огромное количество прозрачных шариков выбросило на пляж полуострова Гауэр в британском Уэльсе. В соцсетях появилось фото этого необычного зрелища.

Снимки сделала Иззи МакАртур, которая решила искупаться в заливе Тор недалеко от города Суонси. Об этом написало издание The Mirror.

«Я плавала в море около 21:00, был прилив, и каждый раз, когда волны накатывали на берег, на песке оставались эти предметы», — рассказала она.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что МакАртур была свидетельницей инопланетного нашествия.

«Я думаю, они свалились из космоса», — написал один комментатор.

Однако оказалось, что британка что британка видела гребневики рода Pleurobrachia. По-английски их называют морским крыжовником. Это небольшие желеобразные морские животные, у которых реснички образуют гребни. Они обирают на севере Атлантического океана, а также в Балтийском, Северном и Черном морях.

Морской биолог, доктор Крис Лоу, работающий в Университета Суонси прокомментировал этот случай. Он заявил, что морской крыжовник действительно часто можно встретить в этом время года в Бристольском канале.