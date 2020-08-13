Тысячи жителей Минска собрались на месте гибели участника протестов

Граждане собрались на площади Пушкина в Минске, где на днях погиб один из участников протестов. Вечером 13 августа она превратилась в основной центр массовых манифестаций.

По данным агентства, собравшиеся мирно стоят вдоль проезжей части. Горожане изредка покидают тротуары, чтобы вручить букеты цветов водителям проезжающих мимо машин. На месте не дежурят представители милиции, ОМОНа и других спецподразделений.

Движение транспорта пока не ограничено.

Ранее на площадь приходили около 20 представителей дипломатических миссий стран Евросоюза, аккредитованных в Минске. Они возложили цветы к стихийно возникшему там мемориалу.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, в день предварительного оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко лидировал с 80% голосов. После этого на улицы вышли толпы недовольных граждан. В МВД Белоруссии сообщили об одном погибшем. Также ранены и задержаны российские журналисты.

МИД России обеспокоен последними событиями. А телеведущая Ольга Скабеева поддержала действия ОМОНа Белоруссии во время массовых протестных акций. Она посчитала, что тактика, выбранная правительством, работает.