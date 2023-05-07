Мир 07 мая 2023, 14:13 Тысячи жителей Кишенева вышли на митинг против президента Санду Протестующие в Кишиневе выдвинулись к парламенту и администрации президента Молдавии РИА «Новости»

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На улицы Кишинева вышли тысячи человек, недовольных проводимой президентом Молдавии Майей Санду политикой. Демонстранты выдвинулись к зданию парламента и администрации главы государства, сообщил RT.

Митингующие взяли с собой таблички, на которых написали названия районов Кишинева и других городов, из которых приехали. Многие принесли флаги в цветах правящей партии — ими они подметают землю. Люди в очередной раз выразили недовольство политикой президента страны Майи Санду, однако полиция попыталась блокировать автобусы с протестующими, сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».

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«Мы уже знаем, что во всех районах блокирован транспорт, снимаются [регистрационные] номера. Власть идет по старой схеме. У меня вопрос к власти — это вы считаете демократией?» — заявил депутат от партии «Шор» Вадим Фотеску и назвал происходящее диктатурой.

Митинги в Кишиневе продолжаются не первый месяц. Жители столицы требуют от президента страны распустить парламент и уйти в отставку. Во время мартовских протестов между демонстрантами и полицейскими произошли столкновения.