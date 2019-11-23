Тысячи жителей Кельна эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой

Боеприпас нашли 22 ноября при проведении строительных работ в районе Цольшток на юге города. Вес бомбы составляет около 500 килограммов, сообщила Westdeutsche Zeitung. В районе 500 метров от места находки выставили оцепление.

Более двух тысяч жителей Кельна эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой Подробнее

Эвакуацию отложили до утра 23 ноября, чтобы откатить от оцепленного участка порядка 30 вагонов с опасными грузами. Во время обезвреживания снаряда жители будут находиться в местной школе.

Эвакуации в Кельне и Берлине из-за снарядов Второй мировой происходят регулярно. В Кельне последнюю бомбу обезвредили в октябре, в Берлине боеприпас находили в июне этого года.