Тысячи жителей Белграда вышли на крестный ход в защиту традиционных ценностей

Второй крестный ход в защиту традиционных ценностей и против ЛГБТ-фестиваля EuroPride в Белграде собрал тысячи человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

Шествие стартовало у патриархии Сербской православной церкви и закончится у храма Святого Марка. Участники крестного хода пройдут порядка шести километров. Среди них байкеры, мужчины с деревянными крестами, жители с символикой спецоперации ВС РФ — буквой Z.

Президент Сербии Александр Вучич ранее отменил проведение в столице страны намеченного на сентябрь гей-парада. Причиной такого решения он назвал кризис в Косово. Однако организаторы EuroPride все-таки хотят провести часть мероприятий.

В середине августа в Белграде прошло шествие верующих в поддержку традиционной семьи. Епископ Банатский Никанор предал анафеме организаторов ЛГБТ-фестиваля.

Ранее патриарх Русской православной церкви Кирилл предложил спикеру Госдумы Вячеславу Володину публично обсудить законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.