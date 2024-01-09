Мир 09 января 2024, 06:09 «Тысячи в день». Украинский офицер заявил о катастрофической нехватке снарядов у ВСУ Украинский офицер Касьянов: ВСУ нужно втрое больше дронов, чем делают на Украине Freepik

Читать 360tv в

Украинские заводы производят слишком мало беспилотников для ВСУ. При этом скромные заявки составляет само правительство страны. Об этом сообщил специалист по разработке и производству дронов, офицер армии Украины Юрий Касьянов в эфире YouTube-канала Radio NV.

«Государство (Украина. — прим. ред.) не может, <…> заявляются там какие-то объемы в миллион дронов, а на самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть», — сказал военнослужащий.

Реклама

По словам эксперта, ВСУ требуется «несколько тысяч» боеприпасов ежедневно. Военные используют беспилотники низкой стоимости в качестве замены дефицитных артиллерийских снарядов. В стране не наладили производство необходимой техники, с 2014 года не построили ни одного патронного или снарядного предприятия, добавил Касьянов.

Ранее украинские бойцы пожаловались на недостаточное количество оружия и усталость. Один из военных ВСУ призвал срочно решить эту проблему. По его словам, войска недоукомплектованы, а участники сражений истощены.