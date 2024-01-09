09 января 2024, 06:09
«Тысячи в день». Украинский офицер заявил о катастрофической нехватке снарядов у ВСУ
Украинский офицер Касьянов: ВСУ нужно втрое больше дронов, чем делают на Украине
Украинские заводы производят слишком мало беспилотников для ВСУ. При этом скромные заявки составляет само правительство страны. Об этом сообщил специалист по разработке и производству дронов, офицер армии Украины Юрий Касьянов в эфире YouTube-канала Radio NV.
«Государство (Украина. — прим. ред.) не может, <…> заявляются там какие-то объемы в миллион дронов, а на самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть», — сказал военнослужащий.
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По словам эксперта, ВСУ требуется «несколько тысяч» боеприпасов ежедневно. Военные используют беспилотники низкой стоимости в качестве замены дефицитных артиллерийских снарядов. В стране не наладили производство необходимой техники, с 2014 года не построили ни одного патронного или снарядного предприятия, добавил Касьянов.
Ранее украинские бойцы пожаловались на недостаточное количество оружия и усталость. Один из военных ВСУ призвал срочно решить эту проблему. По его словам, войска недоукомплектованы, а участники сражений истощены.
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