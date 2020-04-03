Тысячи украинцев прибыли на родину пешком из-за границы

«Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло более трех тысяч человек», — уточнили в пресс-службе погранслужбы.

Для перевозки людей местные власти и ГСЧС предоставили транспорт. Вернувшихся на родину украинцев отправили на самоизоляцию из-за распространения коронавирусной инфекции.