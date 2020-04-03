Тысячи украинцев прибыли на родину пешком из-за границы
Погранслужба Незалежной рассказала о тысячах украинцах, которые прибыли пешком из-за рубежа, передает «Царьград».
«Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло более трех тысяч человек», — уточнили в пресс-службе погранслужбы.
Для перевозки людей местные власти и ГСЧС предоставили транспорт. Вернувшихся на родину украинцев отправили на самоизоляцию из-за распространения коронавирусной инфекции.