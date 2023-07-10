10 июля 2023, 02:22
Тысячи украинских пенсионеров оставят без пенсии — СМИ
«Украина.ру»: украинцы рискуют остаться без пенсий без регулярных визитов в банк
Украинские пенсионеры могут остаться без пенсий в случае нерегулярного посещения банка. С 1 сентября они должны постоянно приходить в банк для удостоверения свой личности, сообщило издание «Украина.ру».
С 1 сентября банки могут начать блокировать счета пенсионерам и получателям соцпомощи, если они не пройдут внутреннюю физическую идентификацию в его отделениях. Финансовые организации сослались на постановление Кабмина от 5 ноября 2014 года. Там сказано, что люди должны подтверждать свою личность каждые полгода. Но было и исключение.
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Получателям позволялось не проходить идентификацию в связи с ковидом. Но сейчас требование возобновилось. По сути, Украина лишит выплат сразу тысячи пенсионеров, выехавших из страны из-за конфликта. Получать пенсии на Украине будут только те люди, которые физически находятся в стране и сумели подтвердить свою личность.
Ранее Всемирный банк сообщил, что его внутренние возможности по поддержке Украины подходят к концу. Так в организации прокомментировали решение одобрить кредит киевскому режиму на 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии.
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