Мир 15 января 2023, 03:27 Тысячи учителей в Португалии вышли на митинг с требованием увеличить зарплату — СМИ Reuters: учителя в Португалии потребовали увеличения зарплат и улучшение условий труда freepik

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Несколько десятков тысяч учителей вышли на митинг в столице Португалии Лиссабоне. Работники школ требовали увеличения зарплат и улучшений условий труда. О масштабной акции протеста написало агентство Reuters.

«Учителя заслуживают справедливой зарплаты, потому что мы работали всю свою жизнь… Мы никогда не были коррумпированы и никогда не воровали, как, например, политики, к сожалению», — заявила одна из протестующих, 62-летняя учительница истории Мария Дуарте.

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Мирную акцию организовал Союз всех работников образования, митингующие держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги, призывая министра образования уйти в отставку.

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В Португалии учителя с наименьшей зарплатой получают около 1,1 тысячи евро, самая высокая зарплата — 2 тысячи евро. Школьные работники считают, что этого мало с учетом инфляции и кризиса стоимости жизни.

Власти Португалии с 2023 года планировали ввести в стране четырехдневную рабочую неделю в качестве эксперимента. С января правительство принимает заявки от предприятий, руководство которых захочет попробовать это нововведение у себя. Запуск проекта планируется будущим летом.